Krankenhaus-Toter starb eines natürlichen Todes: Obduktion

Duisburg (dpa/lnw)

Der in einem Raum eines Duisburger Krankenhauses gefundene Tote ist eines natürlichen Todes gestorben. Das habe die Obduktion des Leichnams ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. In seinem Blut sei Alkohol gefunden worden. Zudem stehe man kurz vor der Identifizierung des bisher Unbekannten. «Es läuft derzeit noch ein DNA-Abgleich. Wenn der abgeschlossen ist, können wir mehr sagen.» Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler auf die Spur des bisher Unbekannten gebracht.

Von dpa