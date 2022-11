Kramer zur WM: «Sport wird ganz klar im Mittelpunkt stehen»

WM in Katar

Essen (dpa)

Der Mönchengladbacher Fußball-Profi Christoph Kramer rechnet damit, dass der Sport während der WM in Katar bei aller Kritik an den umstrittenen Umständen des Turniers das zentrale Thema sein wird. «Der Profifußball leistet viel und wird auch auf diese Problematik nicht zu knapp hinweisen. Ich glaube aber, dass der Sport während der WM ganz klar im Mittelpunkt stehen wird», sagte der beim Turnier als TV-Experte tätige Weltmeister von 2014 den «Funke Medien». «Als Spieler hast du dann anderes im Kopf als diese Sachen, die da passieren und an Tragik natürlich nicht zu überbieten sind.»

Von dpa