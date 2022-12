Kopfschuss in Krefeld: Festgenommene wieder frei

Krefeld (dpa/lnw)

Die nach der Erschießung eines 42-Jährigen in Krefeld festgenommenen Männer sind wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass sie nicht mehr als dringend tatverdächtig gelten. Sie seien deswegen aus der Untersuchungshaft entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Krefeld mit.

Von dpa