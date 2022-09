Kontrolle wegen Hund: Mann fährt Kontrolleur an

Köln (dpa/lnw)

Um einer Kontrolle zu entkommen, hat ein Autofahrer in Köln einen Mitarbeiter des Ordnungsdiensts angefahren. Der 34-Jährige sei über die Motorhaube gestürzt und leicht verletzt in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hintergrund der Kontrolle am Montag war der Verdacht, dass ein Dobermann-Welpe auf der Rückbank des Autos frisch kupierte Ohren aufwies. Bei dieser Praxis werden Teile der Ohren abgeschnitten, sie ist in Deutschland verboten.

Von dpa