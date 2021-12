Kontrolle von Corona-Auflagen: 45 Millionen für Kommunen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bekommen vom Land 45 Millionen Euro für die Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen. Damit würden sie in die Lage versetzt, vorhandenes oder zusätzliches Personal zur Kontrolle der Corona-Auflagen zu bezahlen, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag. Dabei geht es etwa um die Überwachung von Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen und Testpflichten. «Eine konsequente Umsetzung von Kontrollen und Maßnahmen durch die örtlichen Ordnungsbehörden ist eine wichtige Voraussetzung zur Eindämmung der Pandemie», so Scharrenbach.

Von dpa