Kondolenzbuch für Erdbebenopfer im NRW-Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) -

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen können sich Bürgerinnen und Bürger in ein Kondolenzbuch für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien eintragen. Es liege in der Wandelhalle gegenüber dem Plenarsaaleingang täglich in der Zeit zwischen 9.00 und 17.00 Uhr aus, teilte der Landtag am Mittwoch in Düsseldorf mit. Für den Zutritt zu dem Parlamentsgebäude benötigten die Bürgerinnen und Bürger ein Ausweisdokument. Wie lange das Kondolenzbuch im Landtag ausliegen wird, stehe noch nicht fest. Es werde im Anschluss an das türkische Generalkonsulat übergeben.

Von dpa