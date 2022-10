Kommunen schlagen Alarm: Handlungsfähigkeit gefährdet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sehen ihre finanzielle Handlungsfähigkeit gefährdet. «Die Städte und Gemeinden stehen vor einer ernsten Finanzkrise», betonte Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, am Montag in Düsseldorf.

Von dpa