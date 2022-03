Kommunalpolitiker und Ehemann von Brandes gestorben

Düsseldorf/Lilienthal (dpa)

Der niedersächsische Kommunalpolitiker Kristian W. Tangermann, Ehemann von NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes, ist gestorben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch aus dem Umfeld des Politikers. Tangermann (45) war seit 2016 Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Lilienthal. Diese veröffentlichte auf ihrer Website ein Kondolenzschreiben. Demnach starb Tangermann am Dienstag völlig überraschend. «Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, hier insbesondere seiner Ehefrau Ina Brandes», heißt es in dem Text.

Von dpa