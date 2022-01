Kommt ein Kran zum Komponisten: Beethoven-Denkmal abgebaut

Bonn (dpa/lnw)

Wenn ein Jahrhundert-Genie vom Sockel muss: In Bonn ist eine tonnenschwere Statue des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) demontiert worden. Der Grund: Das vor rund 175 Jahren eingeweihte Denkmal in der Geburtsstadt van Beethovens muss restauriert werden. Nach Angaben der Stadt leidet es unter Korrosionsschäden. Am Mittwoch rückten Kran und Tieflader an, um Beethoven in eine Werkstatt zu bringen. Das Denkmal soll im Sommer an seinen angestammten Platz zurückkehren.

Von dpa