Kollision zwischen Lastwagen und Kleinbus: Schwerverletzte

Durch die Wucht des Aufpralls am Dienstagnachmittag kippte der Bus laut Polizei um. Es entstand ein Totalschaden. Ein Insasse sei eingeklemmt worden, habe aber schwer verletzt von den Rettungskräften befreit werden können, so ein Sprecher. Vier weitere Mitfahrende wurden demnach mit teils schweren und teils leichten Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Auch der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer sei leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen schwebt niemand in Lebensgefahr.