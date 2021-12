Kohlestaub auf der Fahrbahn: A2 zeitweise voll gesperrt

Münster (dpa/lnw)

Zentimeter dicker Braunkohlestaub auf der Fahrbahn hat am Donnerstag für die zeitweise Vollsperrung der Autobahn 2 bei Hamm gesorgt. Laut Polizei hatte ein Gefahrguttransporter am Morgen nach einem Reifenplatzer den Staub verloren. Weil zunächst unklar war, wie gefährlich der ausgetretene Stoff ist, sperrte die Polizei beide Fahrtrichtungen. Nach der Entwarnung durch die Feuerwehr, durfte der Verkehr in Richtung Oberhausen wieder rollen.

Von dpa