Kohler kritisiert BVB-Kader

Dortmund (dpa)

Der frühere BVB-Star Jürgen Kohler hat den Kader von Borussia Dortmund und das seiner Meinung nach mangelnde Engagement der Führungsspieler kritisiert. «Mir ist das immer zu einfach, Marco Reus in den Mittelpunkt zu stellen. Wo ist denn Mats Hummels? Klar, er war gesperrt - aber war er in den letzten drei Jahren immer dieser Unterschieds-Spieler, den man gebraucht hätte? Ich glaube nicht», sagte Kohler in einem Interview von «Spox» und «Goal» (Freitag).

