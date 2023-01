Kohle-Gegner setzen Protestaktionen in NRW fort

Inden/Neurath (dpa)

Nach der Räumung von Lützerath haben Kohle-Gegner ihre Proteste am Dienstag an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. In der Nähe des Ortes Lützerath selbst gab es neue Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten, die Beamten setzten dabei Schlagstöcke und Pfefferspray ein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Von dpa