Kohfeldt erwartet starken BVB: «Viel individuelle Qualität»

Wolfsburg (dpa)

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt glaubt nach dem Champions-League-Aus von Borussia Dortmund nicht daran, am Samstag in der Fußball-Bundesliga auf einen stark angeschlagenen Gegner zu treffen. «Sicher haben sie unter der Woche nicht ihren schönsten Tag gehabt. Aber da ist immer noch sehr viel individuelle Qualität in der Mannschaft», sagte der VfL-Coach am Donnerstag über die Dortmunder. «Ich glaube nicht, dass wir darauf bauen können, dass Dortmund in irgendeiner Form angeschlagen ist. Sie werden hier am Samstag eher sehr viel Wut im Bauch haben. Sie spielen eine Woche später gegen Bayern München. Und ich denke, dass es auch in ihren Köpfen ist, sich da auf Augenhöhe präsentieren zu können.»

