Kötter steigert Umsatz auf 601 Millionen Euro

Essen (dpa/lnw)

Der Sicherheits- und Reinigungsdienstleister Kötter hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als 600 Millionen Euro Umsatz erreicht. Wie das Familienunternehmen am Montag in Essen mitteilte, stiegen die Erlöse in der Gruppe durch «organisches Wachstum» um zwei Prozent auf 601 Millionen Euro. Über den Gewinn machte das bundesweit tätige Unternehmen keine Angaben. Kötter bietet neben Sicherheits- und Reinigungsdienstleistungen auch Zeitarbeits-Dienstleistungen an. Die Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 15 600 Menschen. Bei Sicherheitsdienstleistungen ist Kötter nach eigenen Angaben bundesweit die Nummer zwei.

