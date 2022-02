Kölns Coach Baumgart: Bin nicht ständig «im roten Bereich»

Köln (dpa) -

Steffen Baumgart geht mit seiner Rolle als Kult-Trainer beim 1. FC Köln mit Dauerpower an der Seitenlinie ganz entspannt um. «Ich weiß nicht, ob ich in zwei oder in fünf Jahren vielleicht eine Pause brauche. Ich sehe mich aber auch gar nicht ständig im roten Bereich», sagte der 50-Jährige dem «Sportbuzzer» (Samstag). «Während des Spiels ist die Schlagzahl sicher höher. Unter der Woche, auf dem Trainingsplatz herrscht eine gewisse Sachlichkeit, und mein Trainerteam nimmt mir einiges an Arbeit ab», erzählte der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten vom Rhein.

Von dpa