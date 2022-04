Kölnerinnen schaffen erstmals Bundesliga-Klassenerhalt

Köln (dpa/lnw)

Die Fußballfrauen des 1. FC Köln haben den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Nach dem 1:1 des SC Sand gegen die SGS Essen am Sonntag kann der Aufsteiger bei noch drei ausstehenden Partien nicht mehr absteigen. Die Kölnerinnen hatten selbst am Samstag 0:2 bei Turbine Potsdam verloren.

Von dpa