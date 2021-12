Kölner Zoo beherbergt eines der «schönsten Rinder der Welt»

Banteng-Kälbchen Rubi und Mutter Ornella stehen in ihrem Gehege im Zoo.

«Man nennt sie die schönsten Rinder der Welt, weil sie ein so schönes Gesicht haben», sagte ein Zoosprecher. Der Nachwuchs sei umso erfreulicher, weil die Banteng-Rinder in ihrer südostasiatischen Heimat eine gefährdete Tierart seien. Das Jungtier Rubi, das am Donnerstag der Presse vorgestellt wurde, ist jedoch keineswegs der prominenteste Bewohner des Kölner Zoos. Dieser Rang kommt Ziegenbock Hennes zu - dem Maskottchen des 1. FC Köln. Womit sich einmal mehr bestätigt: Schönheit ist nicht alles.