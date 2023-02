Kölner Polizei: Kriminalität im Karneval 2023 gestiegen

Köln (dpa)

Eine Woche nach Rosenmontag hat die Polizei eine Bilanz für den Kölner Straßenkarneval vorgelegt. Die Kriminalität ist demnach in allen Bereichen gestiegen - und zwar über das Vor-Corona-Niveau von 2019, wie die Polizei am Montag in Köln mitteilte.

Von dpa