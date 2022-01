Kölner Polizei: Gefälschte Vorladungen kursieren bundesweit

Köln (dpa)

Gefälschte Vorladungen der Kölner Polizei sind derzeit bundesweit im Umlauf und haben zahlreiche Empfänger verunsichert. Unbekannte hätten ein Anschreiben verfälscht und als E-Mail an zahlreiche Adressaten in Deutschland und Österreich geschickt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa