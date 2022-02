Kölner Karnevalspräsident Kuckelkorn hat wohl Corona

Ein Schnelltest sei am Sonntag positiv gewesen, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval. Symptome habe der 57-Jährige nicht. Wenn sich das Ergebnis so bestätige, könne Kuckelkorn beim Auftakt des Straßenkarnevals am Donnerstag (Weiberfastnacht) nicht dabei sein. Wie es an Rosenmontag aussehe, wenn der Kölner Zug durch das Rheinenergiestadion rollen soll, müsse man abwarten. Der Kölner «Express» hatte berichtet.