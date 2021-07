Kölner Haie verpflichten Stürmer Olver und Torwart Pöpperle

Die Kölner Haie haben ihren Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit zwei erfahrenen Profis verstärkt. Vom deutschen Meister Eisbären Berlin wechselt Stürmer Mark Olver an den Rhein, vom DEL-Konkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven kommt Torwart Tomas Pöpperle. «Mark ist ein vielseitig einsetzbarer Mittelstürmer, der uns mit seiner Qualität in verschiedenen Rollen helfen kann» sagte Haie-Coach Uwe Krupp über den 33 Jahre alten Angreifer. Den 36-jährigen Pöpperle lobte Krupp als einen, «der seit Jahren ein beständiger Rückhalt seiner Mannschaften ist.» Beide Spieler unterschrieben einen Jahresvertrag.