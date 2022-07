Kölner Haie verpflichten Stanton: McIntyre verlängert

Die Kölner Haie treiben ihre Personalplanungen für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voran. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der 32 Jahre alte Verteidiger Ryan Stanton nach Köln und erhält einen Vertrag bis 2023. «Ryan ist ein erfahrener, stabiler Verteidiger. Er erfüllt seine Position, trifft gute Entscheidungen und spielt kompromisslos», kommentierte Haie-Trainer Uwe Krupp.

Stanton, der im Verlauf seiner Karriere für die Chicago Blackhawks, die Vancouver Canucks und Washington Capitals in der NHL auflief, spielte zuletzt in der American Hockey League.

Gleichzeitig bindet der Club den im Januar nach Köln gewechselten Center David McIntyre um ein weiteres Jahr bis zum Saisonende. «David war maßgeblich am Viertelfinal-Einzug in der vergangenen Saison beteiligt», sagte Krupp, der froh ist, McIntyre als «Leader auf dem Eis» und auch als «Vorbild in der Kabine» zu behalten.