Kölner Haie stellen Eilantrag auf mehr Fans in der Halle

Köln (dpa)

Nach Fußball-Bundesligist 1. FC Köln haben auch die Kölner Haie im Bestreben nach der Erlaubnis auf mehr Zuschauer einen Eilantrag im Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster gestellt. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Ziel ist es, dass mehr als die bisher erlaubten 4000 Besucher in die Halle dürfen. Ab dem 4. März dürfen in deutschen Hallen maximal 6000 Zuschauer bei höchstens 60 Prozent Auslastung eingelassen werden. Bis dahin haben die Haie aber noch zwei Heimspiele.

