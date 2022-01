Kölner Beamte müssen an Karnevalstagen normal arbeiten

Köln (dpa/lnw)

Weiberfastnacht und Rosenmontag sind auch dieses Jahr in der Kölner Stadtverwaltung wieder ganz normale Arbeitstage. Schuld ist Corona. Die Dienststellen seien an den Karnevalstagen zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar, teilte die Stadt am Freitag mit. Alle Dienstleistungen stünden zur Verfügung.

Von dpa