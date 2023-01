Köln verleiht Offensivspieler Duda nach Italien

FC Köln und Ondrej Duda gehen vorerst getrennte Wege. Der Fußball-Bundesligist leiht den 28 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler bis Saisonende an den italienischen Erstligisten Hellas Verona aus. Dies teilte der Verein am Sonntag mit. «Ondrej ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er sich verändern möchte. Diesem Anliegen haben wir zugestimmt und im Ergebnis die Leihe zu Hellas Verona realisiert», sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller. Der slowakische Nationalspieler war im Sommer 2020 von Hertha BSC an den Rhein gewechselt und erzielte in bislang 76 Bundesligaspielen neun Tore für die Kölner.