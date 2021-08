Köln und Hertha mit jeweils drei Neuen: Selke-Ausfall

Der 1. FC Köln und Hertha BSC starten in ihr Duell zum Abschluss des ersten Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit jeweils drei Sommer-Neuzugängen. Beim 1. FC Köln beginnt beim Bundesliga-Debüt von Trainer Steffen Baumgart für den FC neben Rückkehrer Mark Uth (Schalke 04) und Innenverteidiger Timo Hübers (Hannover 96) etwas überraschend auch der von Rapid Wien gekommene Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Auch Ellyes Skhiri, um den es Abwanderungs-Gerüchte gibt, steht in der Startelf.

Bei der Hertha beginnen wie erwartet und wie auch schon beim 1:0 im DFB-Pokal beim SV Meppen Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (AC Monza), Nationalspieler Suat Serdar (Schalke 04) und Stefan Jovetic (AS Monaco).

Gar nicht im Kader steht Davie Selke. Der Siegtorschütze von Meppen hat sich nach Vereinsangaben im Training eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Sollte die neurologische Untersuchung in der kommenden Woche positiv ausfallen, werde er wieder ins Training einsteigen können. In der vergangenen Saison endeten beide Spiele zwischen den Kölnern und den Berlinern jeweils torlos.