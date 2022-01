Köln-Trainer Baumgart befürchtet «Überzüchtung» im Fußball

Kölns Trainer Steffen Baumgart befürchtet, dass der Fußball an Attraktivität verliert. «Ich habe noch kein Spiel der Conference League gesehen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass Clubs aus der Champions League fliegen und jetzt die Chance bekommen, die Europa League zu gewinnen. Oder dass die WM in Katar stattfindet und die Ligen Ende Oktober unterbrochen werden, damit sie da stattfinden kann. Oder die Idee, die WM künftig alle zwei Jahre zu spielen - das alles tut dem Fußball nicht gut», sagte der Coach der «Sport Bild».

Steffen Baumgart gestikuliert an der Seitenlinie.

Baumgart sieht in diesen Entwicklungen eine «Überzüchtung». Alle im Fußball müssten sich die Frage stellen, was sie nicht wollen, so der Coach, der seit Saisonbeginn den FC trainiert und den Club vom Abstiegskandidaten nach oben geführt hat.