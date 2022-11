Köln solidarisiert sich mit Iran-Protest

Köln (dpa/lnw)

Mit einem Konzert in der Lanxess-Arena ist des legendären «Arsch huh»-Konzerts vor 30 Jahren gedacht worden. Bei dem Konzert am 9. November 1992 auf dem Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt war unter dem Eindruck rassistischer Pogrome wie etwa in Rostock gegen Intoleranz und rechtes Gedankengut protestiert worden. Bei der Jubiläumsveranstaltung am Donnerstagabend stand die Situation im Iran im Vordergrund. Unter dem Motto «Köln solidarisiert sich mit dem Aufstand im Iran» wollte Popsängerin Sogand die Hymne der iranischen Protestbewegung singen.

Von dpa