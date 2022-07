Köln mit 32 Spielern ins Trainingslager

Mit 32 Spielern ist Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Sonntag ins Trainingslager nach Donaueschingen aufgebrochen. Trainer Steffen Baumgart hatte im Vorfeld erklärt, er werde alle Spieler mitnehmen, aber auch allen freistellen, stattdessen bei der U21 mitzutrainieren. Davon machte nach übereinstimmenden Medieninformationen nur Defensivspieler Georg Strauch Gebrauch. Ondrej Duda reiste zunächst krankheitsbedingt nicht mit, Dimitrios Limnios absolviert seine Reha in Köln.

Am Sonntagmorgen um 08.00 Uhr stiegen auch die noch nicht komplett fitten Jan Thielmann, Jonas Hector, Steffen Tigges und Mathias Olesen in den ICE vom Kölner Hauptbahnhof nach Freiburg. Der FC schlägt zum vierten Mal sein Trainingslager im Schwarzwald auf. Für den neuen Geschäftsführer Christian Keller ist es etwas Besonderes: Er ist in Donaueschingen geboren und im rund 15 Kilometer entfernten Gutmadingen aufgewachsen.