Köln erwartet Leverkusen zum Derby

Der 1. FC Köln empfängt am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen zum Rhein-Derby. Die Kölner wollen nach drei Ligaspielen ohne Sieg und dem Aus in der Conference League den Abwärtstrend stoppen, während bei Bayer die Formkurve unter Trainer Xabi Alonso zuletzt nach oben zeigte. Rückenwind bekommt Leverkusen zusätzlich durch den 5:0-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin, den bis dahin führenden in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Auswärts allerdings hat Alonso seit seinem Amtsantritt Anfang Oktober mit Leverkusen noch keinen Punkt geholt - und Köln in dieser Saison zu Hause erst ein Heimspiel verloren.