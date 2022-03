Köln-Coach Baumgart über Modeste: «Möchte, dass Tony bleibt»

Berlin (dpa)

Trainer Steffen Baumgart hofft, dass Torjäger Anthony Modeste beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bleibt. «Tony ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und ein großer Faktor. Und das soll er auch bleiben. Ich möchte, dass Tony bleibt», sagte der 50-Jährige der «Kölnischen Rundschau» (Donnerstag). Die Aussage des Stürmers, nicht mit einem auslaufenden Spielervertrag in die kommende Saison gehen zu wollen, sieht Baumgart aber kritisch. Der Verein müsse in solchen Sachen das Sagen haben und das Tempo vorgeben. «Der FC hat sich in der Vergangenheit treiben lassen von Beratern, Spielern und gewissen Situationen. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann.»

Von dpa