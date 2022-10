Köln-Coach Baumgart: Spielen in Mainz auf Sieg

Köln (dpa)

Der 1. FC Köln will den Erfolg gegen Augsburg veredeln und auch im Duell gegen den 1. FC Mainz 05 als Gewinner vom Platz gehen. «Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen und das ist auch unser erklärtes Ziel, dass wir dahin fahren, um zu punkten. Und wenn es geht dreifach. Mit dem Ehrgeiz wollen wir dahin fahren, sollten wir dahin fahren», sagte FC-Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel am Freitag (20.30) in Mainz.

