Köln bittet Fans um finanzielle Hilfe

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bittet seine Fans, die eine Dauerkarte mit Erstattung erworben haben, in einem Schreiben um finanzielle Hilfe. Wie die «Kölnische Rundschau» am Mittwoch berichtet, versuche der Club darin, die Anhänger bis zum 28. Januar zu einem neuerlichen Verzicht auf die Rückerstattung zu bewegen. «Wir kommen in eine Phase, in der wir das wirtschaftlich nicht lange aushalten. Die Schäden sind gewaltig», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. «Es sagt uns ja keiner, dass es ab Frühjahr mit vollen Stadien weitergeht.»

Von dpa