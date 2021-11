Kochbuchautor Heiko Antoniewicz: „Es muss schmecken!“

Heiko Antoniewicz an seinem Besprechungstisch. Der gelernte Koch ist einer der wichtigsten Ratgeber in der Gastro-Szene.

Der Mann hat wenig Zeit. Am Abend zuvor ist er aus Leipzig zurückgekehrt. Auf einer Messe hat Heiko Antoniewicz zwei Tage lang live vor Publikum gekocht. Garnelen mit einem Linsencurry beispielsweise, ein Gericht, das er in Malaysia kennengelernt hat und das seitdem Glücksgefühle bei ihm auslöst. Und nun sitzt er im größten der vier Räume, die er sich in Werne mit ­seinen vier Mitarbeitern teilt. In einer Stunde beginnt eine Telefonkonferenz mit dem Team einer Molkerei, das gemeinsam mit dem 56-Jährigen neue Rezepturen entwickeln will. Zeit war schon immer knapp für ihn.

Antoniewiczs Büro als geschwätzig zu bezeichnen, wäre tollkühn. An einer Wand hängt das gut zwei Meter breite Foto einer mystischen Naturlandschaft. Gegenüber ein weißes Regal mit ordentlich gestapelten Unterlagen und Büchern, darunter die 15, die Antoniewicz geschrieben hat. Da­zwischen – am großen Besprechungstisch auf einem Drehstuhl – der Inhaber der Firma, der in der Gastronomie als einer der bekanntesten Ideengeber gilt.

Wegbereiter in der Molekularküche



Er hat sich mit der Molekularküche befasst, als den meisten Menschen noch gar nicht klar war, was das eigentlich sein soll. Er hat mit Wissenschaftlern gearbeitet und erforscht, was aus welchen Gründen im Inneren eines Souflèkerns geschieht. Welchen Nutzen das haben kann? „Einen Technologietransfer“, sagt Antoniewicz. In Arbeitsgruppen bringt er unterschiedliche Berufsgruppen miteinander an einen Tisch. Förster und Gastronomen, Landwirte, Forscher. Förster haben ihre Zuhörer mit Moosarten vertraut gemacht, mit Pilzen, mit allem, was im Wald essbar sein kann. Als der Koch aus Werne, dessen Laufbahn in Sterneküchen in Aachen und Essen begonnen hat, 2008 ein Buch über Brot schrieb, fragten sich einige Vertreter der Branche, was er sich denn davon verspreche. Wen interessiere es, ob es 180 Mehlsorten gebe oder ob es weniger seien und was man mit ihnen machen könne. Heute gilt das Backen als Trend, der sich ohne Scheu mit dem Zusatz „Mega“- schmücken darf. Wie Anto­­nie­wicz auf die Idee kam? Seine Antwort, ganz unbescheiden: „Weil ich die Eigenschaft habe, Trends zu erkennen, bevor sie Trends sind.“

In der Gastronomie wird das offenbar schon seit Jahren nicht mehr infrage gestellt. Viermal ist der 56-Jährige in Folge mit dem Branchen-Oscar „Impulsgeber der gastronomischen Szene“ ausgezeichnet worden. Zum Bestseller hat sich sein Buch über Aromen entwickelt. Vielleicht haben es auch einige seiner Freunde aus Kindheitstagen gelesen, die sich immer wieder wunderten, dass der junge Heiko sein Nutella-Brot nur aß, wenn er es vorher mit einer Schicht Senf bestrichen hatte. Seine Großmutter hat das sofort verstanden. Ihr Rotkohl war erst dann perfekt, wenn sie zartbittere Schokolade in den Kochtopf gerieben hatte. „Und wenn man sie gefragt hat, weshalb sie das macht, hat sie geantwortet: ,Weil es schmeckt!’ Und darum“, sagt Antoniewicz, „geht es doch: Es muss schmecken! Keine Küche hat Erfolg, wenn es nicht schmeckt.“

Ein Rezept aus einem von Antoniewiczs Büchern. Foto: Gunnar A. Pier

2005 hat er ein neues Gebiet entdeckt, nach dem er seitdem immer wieder gefragt wird – nach dem Kochen und Backen mit Kaffee. „Ich habe damals an einem Wettbewerb teilgenommen“, erzählt er. Die Aufgabe: ein viergängiges Menü entwickeln, in dem Kaffee die Hauptrolle spielt. „Für ein Dessert ist das nicht schwer. „Aber was ist mit der Vorspeise? Dem Hauptgericht?“ Seine Kenntnisse über die Wirkung von Aromen kamen ihm zugute. Antoniewicz hat seitdem Rezepte für Suppen, Pürees und vieles mehr entwickelt, die durch Kaffeebohnen oder Kaffeeöl unverwechselbar werden sollen. So wie seine Großmutter früher, hätten ihn damals auch Hausfrauen aus Italien auf Anhieb verstanden: „Ins Risotto kommt zum Schluss ein Schluck Espresso. Und dann ist es perfekt.“

Küche der Zukunft: „Was essen wir in 20 Jahren?“

Seit einer Weile forscht Antoniewicz auf einem neuen Sektor – der Küche der Zukunft. „Was ­essen wir in 20 Jahren?“, fragt er und meint es zum Teil rhetorisch. „Die Regionalität ist die Zukunft. Wir werden uns lange Transporte nicht mehr erlauben können.“ Ein Leidenschaftsthema, das spürt jeder, der mit ihm über die Nahrung von morgen redet. „Ressourcen werden immer wichtiger. Wie gehen wir mit Wasser um? Welche Gemüsesorten wachsen nach der Ernte nach?“ Das Team der Molkerei, mit dem er gleich spricht, dürfte das auch interessieren. Was wird langfristig aus der Milch? Ein Fall für Antoniewicz.

Heiko Antoniewicz ist in einer beneidens­werten Lage: Die Zahl der Auftraggeber, die bei ihm Konzepte für die Küche von morgen bestellen, wächst. Ein kleines Problem hat er dennoch: Er weiß nicht, wie er sich bezeichnen soll – als Spitzenkoch mit der Fähigkeit, Trends aufzuspüren? Oder als Impulsgeber?