Koalitionsverhandlungen kurz vor Schluss: Wechsel geplant

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen stehen kurz vor dem Abschluss. Der Düsseldorfer Landtag veröffentlichte am Mittwoch bereits die Feinplanung für den Regierungswechsel. Demnach steht, wie erwartet, am kommenden Dienstag (28.6.) die Wahl des Ministerpräsidenten an.

Von dpa