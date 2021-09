Koalition: Sonderdezernat für Doping bei Staatsanwaltschaft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die schwarz-gelbe Koalition im Düsseldorfer Landtag setzt sich für ein zentrales Sonderdezernat für Doping bei der Staatsanwaltschaft ein. Es sollte am besten in der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) angedockt werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von CDU und FDP.

Von dpa