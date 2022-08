Klos nach Niederlage: «Als Mannschaft geradestehen»

Bielefeld (dpa/lnw)

Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga nicht beenden können und seine sportliche Krise verschärft. Die Ostwestfalen verloren am Samstag nach einer insgesamt schwachen Leistung verdient mit 0:2 (0:1) gegen Aufstiegsfavorit Hamburger SV und blieben zum vierten Mal nacheinander ohne Sieg. Ligaübergreifend ist das Team von Trainer Uli Forte seit dem 19. Februar in Heimspielen sieglos, der Coach gerät damit langsam unter Druck.

Von dpa