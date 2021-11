Klinikchef Werner kritisiert Zeitpunkt und Ziel des Streiks

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kritik an den von den Gewerkschaften für Dienstag angekündigten Warnstreiks an mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen hat der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik in Essen geübt. Er könne «nicht nachvollziehen, dass zur Durchsetzung von Tarifforderungen ausgerechnet Universitätskliniken bestreikt werden, die gerade jetzt mitten in der Pandemie eine besonders wichtige Rolle spielen», sagte Professor Jochen A. Werner der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Von dpa