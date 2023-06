Klinik muss Samenspende von Verstorbenem nicht herausgeben

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Der damals 36-Jährige hatte im Februar 2020 in der Klinik Samenzellen einlagern lassen und in einem Vertrag festgehalten, dass sie nur an ihn oder an eine berechtigte Person herausgegeben werden dürften und nach seinem Ableben vernichtet werden sollten. Knapp zwei Wochen vor seinem Krebstod im Februar 2022 unterschrieb er zudem eine Vollmacht, die es seiner Partnerin ermöglichen sollte, die Samenspende zurückzuverlangen, um sich dann künstlich befruchten zu lassen. Aber diese wurde von der Uniklinik nicht anerkannt: Als die Klägerin im April 2022 die Vollmacht vorlegte, weigerte sie das Krankenhaus, die Zellen herauszugeben.

Die Zivilkammer stellte im Urteil fest, dass die Klägerin keinen Anspruch habe, weil sie die Vollmacht nicht zu Lebzeiten des Spenders vorgelegt habe. Zudem hätte sich das Klinikum mit der Herausgabe der Zellen der Beihilfe zu einer strafbaren Handlung schuldig gemacht, hieß es. Denn das Gesetz zum Schutz von Embryonen sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe für denjenigen vor, der «wissentlich eine Eizelle mit dem Samen eines Mannes nach dessen Tode künstlich befruchtet».

Da der Gesetzgeber diesen Paragrafen möglicherweise ändern und den Regelungen zur Leihmutterschaft in anderen europäischen Ländern anpassen will, versprach das Klinikum, dass sie die Zellen weiter lagern werde, solange die Frau die Kosten übernehme. Sie kann also bei einer entsprechenden Gesetzesänderung immer noch entscheiden, ob sie sich vom Samen des Toten befruchten lassen will.