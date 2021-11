Klima-Aktivisten blockieren Kohlezufuhr zum Kraftwerk

Grevenbroich (dpa/lnw)

Rund 40 Klima-Aktivisten haben am Freitagmorgen die Kohlezufuhr zum Braunkohle-Kraftwerk Neurath in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) blockiert. Die Polizei bestätigte die Aktion. Mehrere Menschen seien auf den Schienen gesichtet worden, sagte ein Sprecher. Insgesamt fünf Aktivisten hätten sich an zwei Stellen der Gleise festgekettet. «Die Beamten sind aktuell vor Ort und fordern die Aktivisten dazu auf, das Gleisbett freiwillig zu verlassen", sagte der Sprecher.

Von dpa