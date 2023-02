Kleines Format ganz groß: Ölstudien in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Lange unbeachtet und jetzt neu entdeckt und hoch gehandelt: Natur-Ölstudien bekannter Künstler des 19. Jahrhunderts bekommen erstmals in Deutschland in Düsseldorf eine große Bühne. Im Kunstpalast sind von Mittwoch bis zum 7. Mai rund 170 Ölstudien unter anderem von Johann Wilhelm Schirmer, Jean-Baptiste Camille Corot, Carl Blechen und Arnold Böcklin zu sehen. Kuratiert hat die Ausstellung «Mehr Licht. Die Befreiung der Natur» der Kunsthistoriker und Bestseller-Autor Florian Illies («Liebe in Zeiten des Hasses»).

Von dpa