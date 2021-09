Kleine Detektive überführen Handtaschendieb

Mehrere Jungen haben im Kreis Olpe nach Polizeiangaben einen Handtaschendieb überführt. Die Elf- und Zwölfjährigen hätten beobachtet, wie ein Mann im Außenbereich eines Cafés in Lennestadt am Freitagabend einer Frau die Handtasche gestohlen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Sie hätten per Handy die Polizei verständigt und in sicherer Entfernung die Verfolgung aufgenommen. So habe ein Streifenwagenteam den entscheidenden Hinweis bekommen, wo sich der Tatverdächtige aufhalte. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte von zwei namentlich nicht bekannten Männern festgehalten. Die Frau erhielt ihre Tasche zurück. Gegen den 26-jährigen polizeibekannten Mann werde wegen Diebstahls ermittelt.