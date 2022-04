Kläger gehen nach OVG-Urteil zu Sterbewunsch in Revision

Münster/Leipzig (dpa)

Nach der im Februar abgewiesenen Klage schwerkranker Patienten auf ein todbringendes Medikament gehen zwei der Verfahren am Bundesverwaltungsgericht in Revision. Nach Angaben des Gerichts sind die Anträge am 30. März in Leipzig eingegangen. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) mit Sitz in Münster hatte die Klage abgewiesen. Dem Urteil nach gibt es laut Betäubungsmittelgesetz kein Anrecht auf ein todbringendes Medikament.

Von dpa