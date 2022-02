Kirchenrechtler: Benedikt drückt sich um Verantwortung

Münster (dpa)

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat die Erklärung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Münchner Missbrauchsgutachten als unzureichend kritisiert. «Er entschuldigt sich, spricht seine Scham aus - das ist gut und wichtig», sagte Schüller am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Was fehlt aber? Dass er sagt: «Ich entschuldige mich und ich übernehme Verantwortung für die schlimmen Fehler, die in Sachen Umgang mit sexuellem Missbrauch in meiner Zeit als Erzbischof von München-Freising gemacht wurden.»»

Von dpa