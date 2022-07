Kirchenaustritt online wird nicht ermöglicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Kirchenaustritt ist in Nordrhein-Westfalen weiterhin nicht in digitaler Form möglich. Das Kirchenaustrittsgesetz des Landes schreibe «wegen der Bedeutung der Erklärung» eine besondere Form vor, erklärte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag auf Anfrage.

Von dpa