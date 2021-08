Kiosk-Angestellte vertreibt Räuber mit Flaschenwurf

Mit einem Flaschenwurf hat eine Kiosk-Angestellte in Düren einen Täter vertrieben, der sie mit einer Waffe bedrohte und zur Herausgabe des Bargelds zwingen wollte. Ein etwa 25 Jahre alter, dunkel gekleideter Mann habe am Dienstagabend den Kiosk überfallen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Obwohl sie mit einer Waffe bedroht wurde, habe die Mitarbeiterin nach einer Flasche gegriffen, sie nach dem Täter geworfen und laut um Hilfe gerufen. Daraufhin sei der Mann ohne Beute auf einem Fahrrad geflüchtet, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen und wertet die Bilder einer Überwachungskamera aus.