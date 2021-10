Kinoprogrammpreis NRW: «Cinema & Kurbelkiste» an Spitze

Köln (dpa/lnw)

Das Kino «Cinema & Kurbelkiste» in Münster ist beim Kinoprogrammpreis NRW in diesem Jahr auf dem Spitzenplatz: Es erhielt ein Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro, wie die Film- und Medienstiftung NRW am Dienstag in Köln mitteilte. Sieben Kinos aus Bielefeld, Köln, Bonn, Düsseldorf, Bochum und Essen bekamen jeweils zwischen 20.000 und 23.000 Euro.

Von dpa