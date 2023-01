Kinderwagen und Dixi-Klo im Gleis: Bundespolizei ermittelt

Bielefeld/Münster (dpa/lnw)

Einen Kinderwagen, ein Dixi-WC und Betonplatten haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Bielefeld im Gleis abgestellt. Glücklicherweise hätten die Gegenstände rechtzeitig entfernt werden können, bevor der Zugverkehr wieder einsetzte, teilte die Bundespolizeiinspektion Münster am Freitag mit.

Von dpa