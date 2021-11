Kinderärzte: Mit neuer Testpflicht droht Kollaps der Praxen

Viersen (dpa/lnw)

Kinder- und Jugendärzte protestieren vehement gegen eine neue Pflicht, nach der ihr Personal täglich getestet werden muss. Die Kinderärzte seien fassungslos über die medizinisch unsinnige Neuregelung im geänderten Infektionsschutzgesetz, die zur Schließung vieler Praxen führen könne, warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in NRW am Mittwoch. Patienten - also Kinder und Jugendliche - sind davon ausgenommen.

Von dpa